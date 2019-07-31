Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири

Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Соответствующие денежные средства на это требуются, я, естественно, дам поручение такие деньги выделить из резервного фонда правительства для того, чтобы такого рода работа была более активной», — сказал он на совещании в Красноярске.

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Премьер назвал ситуацию с пожарами сложной; прогноз, по его словам неблагоприятный. Непосредственной опасности для людей нет, но это не повод пускать все на самотек и ждать дождей, указал глава правительства. Медведев подчеркнул, что работу по борьбу с пожарами надо усилить, в первую очередь в наиболее пострадавших регионах, и не допустить распространения огня на населенные пункты Сибири.

Ранее президент Владимир Путин приказал армии присоединиться к тушению лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья, жителям выдали маски.

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