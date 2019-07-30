Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири

В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
«Каждый руководитель субъекта, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.
Медведев подчеркнул, что «нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов». Он отметил, что пока непосредственной угрозы людям нет, но «прогноз сложный».
Главе Минприроды Дмитрию Кобылкину поручено отправиться в Сибирь и на месте проконтролировать ситуацию.
По данным на 30 июля, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров. Это на 12 процентов больше, чем годом ранее. Согласно официальной версии, причина возгораний — сухие грозы, жара и долгое отсутствие дождей.
Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее остро проблема пожаров стоит в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Смог накрыл города Сибири и Забайкалья, жителям некоторых населенных пунктов начали выдавать маски. По прогнозам Гидрометцентра, высокая пожароопасность на этих территориях сохранится. В Красноярском крае и Иркутской области в ближайшие дни пройдут небольшие дожди, но их будет недостаточно для тушения огня.