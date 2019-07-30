Экологи предсказали исчезновение российского леса через 10 лет

Масштабные пожары в Сибири и Забайкалье за 10 лет могут привести к полному уничтожению запасов промыслового леса, в том числе ценных пород древесины вроде кедра. Об этом «Известиям» рассказал эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

Он уточнил, что ежегодно огнем уничтожается около 10 миллионов гектаров леса. При этом на выгоревшей территории остается примерно две трети выживших деревьев, но они становятся непригодны для лесозаготовки. «И если пожары в стране продолжатся в тех же объемах, что и последние годы, через 10 лет мы рискуем полностью потерять весь промысловый лес», — пояснил он.

По его словам, полный объем ущерба от сегодняшних пожаров станет понятен только через несколько лет, потому что не все деревья погибают сразу. А поскольку в России обследование каждого участка леса проводят реже чем раз в десятилетие, то узнать о потерях ценных пород удастся лет через 15, добавил эколог.

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Ранее в Совете Федерации предложили пересмотреть подход к тушению лесных пожаров, при котором с огнем начинают бороться, только если это экономически обосновано. Эта норма привела к тому, что лесные пожары не тушили и они распространились на огромные территории.

Пожары были вызваны сухими грозами, жарой и долгим отсутствием дождей. По данным на 29 июля, в Сибири они распространились на 1,6 миллиона гектаров. Чрезвычайная ситуация объявлена на территории Иркутской области и Красноярского края, частично — в Бурятии. Смог накрыл многие города Сибири и Забайкалья, жителям некоторых населенных пунктов начали выдавать маски.

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