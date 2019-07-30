В Совфеде предложили пересмотреть принцип тушения лесных пожаров

В Совете Федерации предложили отменить норму, на основании которой не тушат локальные возгорания из-за экономической необоснованности. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 30 июля.

Речь идет о приказе Министерства природных ресурсов и экологии России от 8 июля 2014 года.

«Жизнь показала, что из этих маленьких пожаров возникают те самые большие пожары, когда у нас сегодня в трех регионах уже чрезвычайная ситуация», — сказал сенатор Алексей Майоров.

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По его словам, необходимо изыскивать дополнительные средства на тушение пожаров, потому что «леса — наше народное достояние».

Ранее во вторник министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными властями пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров до конца августа, чтобы огонь и дым не переходили на населенные пункты.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно. Это обычное природное явление, отметил он.

В начале месяца дым от лесных пожаров в Сибири накрыл несколько областей Казахстана. Дым от них может дойти и до столицы.

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