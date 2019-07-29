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Российский губернатор назвал бессмысленной борьбу с лесными пожарами

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Александр Усс

Лесные пожары в зоне контроля не нуждаются в тушении, потому что бороться с ними бессмысленно, а иногда «даже и вредно». Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс на молодежном форуме «Бирюса-2019», сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее», — отметил Усс. То же самое применимо и к пожарам в зоне контроля, а именно — в тех местах, где пожары «по определению не тушатся». Кроме них также существуют зоны охраны на севере страны.

«Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно», — подытожил Усс, заявив, что нет надобности отправлять десантников для борьбы с огнем, поскольку это может подвергнуть их риску.

Ранее сообщалось, что, по данным Авиалесохраны, по состоянию на 00:00 28 июля на территории России действовали 126 лесных пожаров на площади свыше 89 тысяч гектаров. За сутки было ликвидировано 46 пожаров на площади 834 гектара.

Позднее площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров, всего в регионах округа действует 232 очага возгорания. Наиболее сложная обстановка отмечена в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров). В пятикилометровой зоне находится 3 населенных пункта, угрозы населению нет.

Дым от горящих лесов в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинскй области.

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