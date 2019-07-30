Москвичей предупредили о возможном появлении дыма от лесных пожаров в Сибири

Задымление от лесных пожаров в Сибири может дойти до Москвы. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.

По его словам, такое возможно только в том случае, если сохранится направление ветра. Но даже тогда жителям Москвы не стоит переживать за свое здоровье, поскольку небольшое задымление в столице не сможет сравниться со смогом, накрывающим города в Сибири.

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«Но то, что он [дым] снова дойдет до Урала, — почти неотвратимо. Так же, как и то, что будет накрывать многие города Сибири в ближайшие недели, ведь источник дыма остался. Для предотвращения подобной ситуации в будущем надо пересмотреть границы уже упомянутых зон контроля», — заявил Куксин, упомянув, что соответствующую петицию на сайте организации подписали уже 130 тысяч человек.

В начале месяца дым от лесных пожаров в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинскй области. Площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться. По мнению красноярского губернатора Александра Усса, лесные пожары в зоне контроля не нуждаются в тушении, потому что бороться с ними бессмысленно, а иногда «даже и вредно».

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