Названы сроки тушения лесных пожаров в Сибири

Военные рассчитывают потушить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

Для ликвидации возгораний в Красноярском крае будет использовано 10 самолетов Ил-76 и 10 военно-транспортных вертолетов, на которых установлены специальные водосливные устройства. Вылеты для тушения начнутся 1 августа с 10 утра по местному времени (6 часов утра по Москве). Военные не исключают, что работы могут занять больше пяти дней.

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На оперативном совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что только в этом регионе на использование авиации при тушении пожаров понадобится 350 миллионов рублей. Медведев пообещал, что на борьбу с огнем будут выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства. Он подчеркнул, что главная задача — не допустить распространения огня на населенные пункты.

Президент Владимир Путин дал поручение Минобороны подключиться к тушению пожаров 31 июля. В ликвидации возгораний уже задействованы 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья, жителям выдали маски.

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