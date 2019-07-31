Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры вечером в среду, 31 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил его и заверил, что при необходимости российские власти воспользуются предложением Соединенных Штатов.

Глава государства отметил, что такой шаг со стороны Трампа дает надежду на восстановление полноформатных отношений между двумя странами в будущем.

Материалы по теме «О помощи просит весь город, а в ответ тишина!» В Сибири полыхают пожары. Россияне страдают от смога, но огонь никто не тушит

Ранее Путин дал поручение Минобороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на локализацию возгораний. Он назвал ситуацию с пожарами сложной; прогноз, по его словам неблагоприятный.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья, жителям выдали маски.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!