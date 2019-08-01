Стали известны подробности телефонных переговоров Путина и Трампа

В США раскрыли подробности телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Помимо лесных пожаров в Сибири главы государств обсудили вопросы двусторонней торговли. Также президенты договорились о продолжении контактов как по телефону, так и при личных встречах.

Беседа Трампа и Путина прошла вечером 31 июля по инициативе американской стороны. Трамп предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил его и заверил, что при необходимости российские власти воспользуются этим предложением.

Глава государства отметил, что такой шаг со стороны Трампа дает надежду на восстановление полноформатных отношений между двумя странами в будущем.

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