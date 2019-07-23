Трамп признал необходимость сотрудничества с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США необходимо сотрудничать с Россией. Его слова передает «Интерфакс».

По словам Трампа, дела с Россией вести «очень трудно». «Но нам нужно, у нее есть ядерная мощь, и это большая страна. Нам так или иначе нужно вести с ней дела, без искусственного вмешательства», — сказал он.

Ранее сообщалось о намерении представителей США обсудить с российскими коллегами идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением. Вместе с этим отмечалось, что менять политику по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американская сторона не планировала.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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