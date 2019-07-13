Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании «ободрать США» перед сном

Президент США Дональд Трамп считает, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин «молятся» приходу к власти в США представителя Демократической партии Джо Байдена. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Си, Путин, все они отправляются спать и молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал президентом, чтобы они могли обдирать нашу страну», — сказал он.

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19 июня Трамп официально объявил о намерении бороться за высший пост в 2020 году. Он обрисовал тревожную картину того, как будет выглядеть мир, если он проиграет в 2020 году: по его мнению, критики власти ведут себя «не по-американски», а демократы «хотят уничтожить вас и хотят уничтожить страну, какой мы ее знаем».

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Трампа, среди основных заявившихся кандидатов — политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

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