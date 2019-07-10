Американский суд усомнился во вмешательстве России в выборы США

Федеральный суд Вашингтона постановил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не смог доказать связь российского «Агентства интернет-исследований» (так называемой фабрики троллей, которую обвинили во вмешательстве в американские выборы) с Кремлем. На решение обратил внимание Telegram-канал «RT на русском».

Все действия компании, по мнению суда, происходили без доказанных договоренностей с руководством России и являлись частной инициативой. Учитывая это, спецпрокурор не имел оснований делать выводы о «кремлевском» статусе агентства. Тем не менее суд полностью не опроверг вмешательство российских властей в избирательный процесс 2016 года, так как в докладе Мюллера содержались другие эпизоды.

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В конце марта результаты расследования комиссии Мюллера были представлены Конгрессу США. Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» (приписываемое российскому бизнесмену Евгению Пригожину) разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры, связанные с ГРУ (Главное управление Генштаба ВС России), взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Полный текст доклада был опубликован 18 апреля, в нем делался вывод об отсутствии сговора президента США Дональда Трампа с Россией. В свою очередь, Трамп заявил, что не читал доклад Мюллера. Российские власти не раз отвергали причастность к вмешательствам в американские выборы.

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