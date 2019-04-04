Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

База для подготовки бойцов частных военных компаний в хуторе Молькино (Краснодарский край) проходит в документах как пионерский лагерь, сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию. Строительством зданий, которые формально не имеют отношения к Министерству обороны России, занималась компания «Мегалайн», связанная с компанией «Конкорд» российского бизнесмена Евгения Пригожина и включенная за работу с российской армией в черный список США.

О том, что одна из казарм описана в документах как «пионерлагерь», а две других как «здания для временного размещения отдыхающих», стало известно из судебных тяжб «Мегалайна» и его субподрядчика «Севзапстрой». Источником информации суд назвал соглашение между «Севзапстроем» и компанией «Вивахаус».

«У нас договоренность была с заказчиком, что мы пишем, что это прекрасный пионерский лагерь неподалеку от Черного моря», — рассказал агентству один из сотрудников.

Минобороны, «Мегалайн» и «Конкорд» не ответили на вопрос агентства о предназначении зданий.

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