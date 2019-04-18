В Кремле обещали полистать доклад Мюллера

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера об итогах расследования возможного вмешательства России в американские выборы предстоит просмотреть и оценить, стоит ли докладывать о нем президенту страны Владимиру Путину. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сначала предстоит пролистать [документ] и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли президент России проинформирован о докладе.

Ранее в Вашингтоне прошла пресс-конференция, посвященная публикации полной версии доклада Мюллера. Документ насчитывает 380 страниц. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы. Например, Главное разведывательное управление Генштаба (ГРУ) передавало в Wikileaks материалы Демократической партии. Однако ни избирательный штаб нынешнего лидера Дональда Трампа, ни другие граждане США не были в сговоре с Москвой, утверждает Барр. Более того, в ходе расследования члены команды Трампа давали необходимые показания.

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В конце марта результаты расследования комиссии Мюллера были представлены Конгрессу США. Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» (приписываемая российскому бизнесмену Евгению Пригожину «фабрика троллей») разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры взломали несколько почтовых ящиков, связанных с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

Трамп заявил, что не читал доклад Мюллера.

Российские власти не раз отвергали причастность к вмешательствам в американские выборы.

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