Путин высказался по поводу итогов «российского дела» Мюллера

Итоги расследования о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, которое ранее завершил спецпрокурор США Роберт Мюллер, были предсказуемыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 9 апреля, во время выступления на Международном арктическом форуме, передает «Интерфакс».

По его словам, Москва никогда не вмешивалась ни в какие американские выборы. «То, что она [специальная комиссия по расследованию] закончит так — "гора родила мышь", что называется, — это было для нас понятно заранее», — пояснил российский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, рад ли он за американского коллегу Дональда Трампа, посчитавшего итоги «дела Мюллера» своим оправданием.

Путин подчеркнул, что никакого сговора между президентом США и Россией не было, отметив, что на момент визита Трампа в российскую столицу (вероятно, имеется в виду его поездка в конце 90-х — прим. «Ленты.ру») не был с ним знаком. «Он приезжал в Москву как бизнесмен», — отметил Путин.

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Глава государства добавил, что в настоящее время, по его мнению, в американской политической системе наблюдается кризис.

23 марта стало известно о том, что Мюллер завершил расследование «российского дела» о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. Спецпрокурор намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.

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