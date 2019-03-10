Раскрыта стратегия российских троллей на следующих выборах президента США

Российские интернет-тролли попытаются вмешаться в выборы президента США в 2020 году с новой стратегией, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.

Как пишет агентство, вместо того чтобы самостоятельно производить контент, тролли будут сеять политические разногласия при помощи фейковых аккаунтов. Среди тех, кто может попытаться обойти введенные Facebook и Twitter механизмы защиты от вбросов, называется петербургское «Агентство интернет-исследований», которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

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По словам экспертов из FireEye и Symantec, в 2020 году тролли могут использовать предварительно взломанные хакерами устройства и создать с их помощью большое количество похожих на настоящие аккаунтов в социальных сетях, а на их основе — нарастить базу подписчиков. Специалисты отмечают, что такая стратегия отрабатывалась с 2017-го по 2018 год.

Bloomberg также напоминает, что 5 марта директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что социальные сети остаются основным инструментом влияния на выборы в США из-за рубежа.

Сотрудников «Агентства интернет-исследований» часто, в том числе в прессе, называют ольгинскими троллями или кремлеботами, а саму компанию — «фабрикой троллей». Ее работники включены в санкционные списки США по обвинению в причастности ко вмешательству в выборы американского президента в 2016 году.

Следующие выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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