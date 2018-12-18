Российских троллей заподозрили в попытке отучить американцев от мастурбации

«Российские тролли» притворялись христианской организацией, помогающей бороться с зависимостью от мастурбации. Так они собирали информацию о молодых американских новобранцах, чтобы позднее их шантажировать. Об этом сообщается в отчете Постоянного специального комитета сената США по разведке. На документ обратило внимание издание The Verge.

По данным сотрудников службы, деятельность злоумышленников связана с Агентством интернет-исследований России. Эта странная деталь была частью кампании по расширению политического влияния на соцсети.

Сообщается, что тролли создали фальшивую страницу христианского сообщества. Администраторы призывали обращаться к ним за помощью.

В отчете приведено три поста: один был размещен на фальшивой ЛГБТ-странице, два других — в поддельной религиозной группе «Армия Иисуса». «Вы не можете держаться за руки с богом, когда мастурбируете. Используйте нашу горячую линию, если вам нужна помощь», — сообщал один из плакатов.

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Согласно официальному документу, так сотрудники организации искали компромат. Во время работы они «помогали создавать горячие линии для людей, борющихся с сексуальным поведением, создавая возможность шантажа или манипулирования этими людьми в будущем».

Также сообщается, что кампания поддерживалась в других соцсетях — в Twitter, Instagram и на YouTube.

О жертвах шантажистов пока ничего не известно. Чиновники не располагают информацией, воспользовался ли кто-нибудь из жителей США «помощью» поддельной горячей линии.

Ранее российскую «фабрику троллей» обвинили в попытке влиять на британских школьников. Сообщалось, что сотрудники Агентства интернет-исследований призывали детей протестовать против школьных правил и прогуливать уроки.

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