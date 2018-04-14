США объявили о нашествии полчищ русских троллей

Количество активных русских интернет-троллей в сети за последние 24 часа увеличилось на 2000 процентов. Об этом на брифинге, посвященном операции против сирийской индустрии химического оружия, заявила представитель Минобороны США Дана Уайт, передает CNN.

«Российская кампания по дезинформации уже началась, (...) поэтому мы будем держать вас в курсе», — сообщила она.

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В ходе брифинга Пентагон также опроверг заявления сирийских военных о том, что им удалось перехватить или сбить американские ракеты или самолет.

В операции, состоявшейся ночью 14 апреля, участвовали США, Великобритания и Франция. Военные этих стран при помощи авиации и флота атаковали три объекта на территории Сирии, которые, как полагают в Вашингтоне, обеспечивают производство и хранение в республике химического оружия. По целям были нанесены массированные удары крылатыми ракетами.

Под «фабрикой троллей» зачастую подразумевают российское Агентство интернет-исследований, располагающееся в Санкт-Петербурге. В США данную структуру обвиняют во влиянии на общественное мнение американцев с помощью соцсетей во время президентской кампании в 2016 году.

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