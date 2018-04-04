Facebook удалил сотни публикаций российской «фабрики троллей»

Facebook удалил несколько сотен учетных записей, страниц и публикаций российского Агентства интернет-исследований (АИИ), известного как «фабрика троллей». Об этом глава компании Марк Цукерберг сообщил Reuters.

В США АИИ обвиняют во влиянии на общественное мнение американцев с помощью соцсетей во время президентской кампании в 2016 году.

Отмечается, что многие удаленные материалы опубликованы Федеральным агентством новостей (ФАН). Служба безопасности Facebook проанализировала страницы и публикации и пришла к выводу, что ФАН технологически и структурно связано с АИИ.

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По словам Цукерберга, агентство «неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру». «Мы не хотим видеть их на Facebook где бы то ни было», — подчеркнул он.

3 апреля руководитель ФАН Евгений Зубарев заявил, что Facebook без объяснения причин заблокировал группу издания. «Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента», — заявил Зубарев РБК и добавил, что готовит обращение в Роскомнадзор.

Facebook и Google ранее заявили, что обнаружили тысячи постов рекламного характера, якобы запущенные российскими пользователями, которые «повлияли» на исход выборов в 2016 году. Facebook насчитал 10 миллионов жителей США, которые могли пострадать в результате рекламной кампании. Российский след в необычных рекламах соцсеть связала с тем, что часть публикаций была оплачена рублями. При этом часть постов была сугубо политической, другие же были ориентированы на разжигание дискуссий на темы пола, расы, права на ношение оружия и многих других.

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