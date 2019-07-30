В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводков

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за паводков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал, сообщается на сайте краевого правительства.

Режим ЧС установлен в 15 районах помимо Аяно-Майского и Охотского, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.Как отметили в комитете правительства края по гражданской защите, есть риск затопления островов на левом берегу Амура, а также низких мест в Хабаровске и пригороде.

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