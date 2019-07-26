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Жителям российского региона пригрозили изъятием детей за отказ эвакуироваться

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Спасатели начали эвакуировать жителей Амурской области из-за паводка, сообщила пресс-служба местного правительства. Прокурор области Руслан Медведев сообщил, что у тех, кто отказывается от эвакуации, могут изъять детей, передает «Интерфакс».

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, из-за чего есть «реальная угроза жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», отметил прокурор.

По данным МЧС, паводок затопил более 240 домов в 12 населенных пунктах Приамурья, о пострадавших не сообщалось. Глава региона Василий Орлов сообщил ТАСС, что пик паводка ожидается 27 июля, он грозит 21 населенному пункту. Всего планируется эвакуировать около 3 тысяч человек.

По данным агентства, 25 июля вода в реке Селемджа Селемджинского района достигла отметки «опасное явление» и вышла из берегов, из-за чего началось подтопление села Норск. В поселке Февральск эвакуировали 150 человек, еще 107 отказались уезжать.

В конце июня из-за сильного паводка в Иркутской области было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Жертвами стихии стали 25 человек. Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 августа формирование списков пострадавших от наводнения и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме.

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