Названы сроки восстановления нормальной жизни в затопленной Иркутской области

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что подтопленные районы Иркутской области будут полностью восстановлены к началу августа, передает «Интерфакс».

«Мы обращали внимание, первое, на завершение аварийно-восстановительных работ, восстановление нормальной жизнедеятельности населенных пунктов, которые попали в зону затопления, особенно Тулуна и Нижнеудинска. Рассчитываем, что полная жизнедеятельность этих населенных пунктов будет до первого августа восстановлена», — отметил он.

Мутко добавил, что компенсации получили более 40 тысяч подтопленцев.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал восстановить разрушенные дамбы к осени. Стоимость работ чиновник оценил в 1,3 миллиарда рублей. По его словам, единовременная материальная помощь была выплачена 99 процентам пострадавших.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек. Еще 11 пропали без вести. Президент России Владимир Путин привлек к ликвидации последствий этого ЧС армейские части и поручил выделить средства из федерального бюджета на ремонт поврежденного и строительство нового жилья.

Паводок был вызван дождями и подъемом уровня рек. Затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть построек не подлежит восстановлению. В шести районах Иркутской области был введен режим ЧС. Ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей.

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