Дамбы в затопленной Иркутской области восстановят к осени

Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко пообещал восстановить разрушенные дамбы к осени. Стоимость работ чиновник оценил в 1,3 миллиарда рублей, передает «Говорит Москва».
Стихия разрушила 26 защитных сооружений. Над проектом по восстановлению дамб работают муниципалитеты, иркутское Министерство природных ресурсов и представители Минстроя России.
В зоне наводнения находятся 107 населённых пунктов, повреждены 22 автомобильных моста. Правительство выделило Иркутской области порядка 17 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры.
Ранее Левченко заявил, что единовременная материальная помощь была выплачена 99 процентам пострадавших.
Из-за сильного паводка в конце июня в регионе было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек.