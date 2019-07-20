Пострадавшим в результате наводнения россиянам помогли деньгами

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил в своем Instagram-аккаунте, что единовременная материальная помощь выплачена 99 процентам пострадавших от паводка в регионе.

По его словам, правительство региона принимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее.

Левченко также отчитался, что из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог восстановлено уже 250. Кроме того, открыт проезд по федеральной трассе, восстановлено электро- и водоснабжение.

За 18 суток после паводка, по словам губернатора, было доставлено 209 тонн воды и около 170 тонн продовольствия.

Оказать финансовую помощь жителям Иркутской области, пострадавшим из-за паводка, ранее распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев.

Тем, кто получил травмы в результате наводнения, положено пособие в размере 200 тысяч рублей, если это легкий вред здоровью, или 400 тысяч рублей, если это тяжкий вред или вред средней тяжести.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек.

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