В Подмосковье собрали гуманитарную помощь для жителей Иркутской области

Гуманитарная помощь от жителей Подмосковья отправится в Иркутск спецбортом МЧС из аэропорта Жуковский в пятницу, 19 июля, рассказала региональный министр по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 19 июля.

«Перевозку груза сопроводит член Общественной палаты Московской области, (...) заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин», — рассказала она.

Больше двух недель жители Московской области собирали гуманитарную помощь для подтопленцев, говорится на сайте областного правительства.

«Жители Подмосковья охотно откликнулись на призыв оказать посильную помощь соотечественникам», — уточняется в сообщении.

Общественная палата Иркутской области встретит спецборт в аэропорту Братска.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек.