Путин устроил чиновникам разнос из-за жалоб подтопленцев

Президент России Владимир Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 19 июля.

Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы и пообщался с жителями.

Обращаясь к губернатору области Сергею Левченко, президент указал на большие проблемы с распределением гуманитарной помощи. «Слышали сегодня, как она распределяется? Есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду! Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — сказал он.

Путин подчеркнул, что необходимо лучше организовать информирование граждан, устранить проблемы с распределением гуманитарной помощи и компенсационных выплат. «Я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили», — посетовал он.

Отдельно президент призвал уделить внимание вопросам строительства и ремонта жилья и инфраструктуры. Путин призвал чиновников всех уровней исключить чванство и хамство в отношении подтопленцев.

Владимир Путин во второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область. В ходе общения с пострадавшими он опроверг слухи о том, что масштабные паводки произошли из-за взрывных работ. Одному ребенку, чей дом затопило, глава государства пообещал подарить игрушечный Mercedes.

Всего в регионе было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов.

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