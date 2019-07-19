Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области

Информация о том, что масштабные паводки в Иркутской области произошли из-за взрывных работ, не соответствует действительности, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 19 июля.

«Нет причин, связанных с какими-то работами», — сказал он в беседе с пострадавшими.

При этом глава государства согласился с мнением одной из местных жительниц, которая заявила, что паводок был бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса.

Также граждане пожаловались Путин на проблемы с выдачей жилищных сертификатов, восстановлением документов, получением выплат. Он заверил, что поднимет все эти вопросы на совещании в Братске.

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