Путин пообщался с пострадавшим от наводнения ребенком

Президент России Владимир Путин во время визита в пострадавшую от наводнения Иркутскую область пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 июля.

Шестилетний ребенок проживает в одном из временных пунктов размещения для пострадавших. Он рассказал главе государства, что 1 сентября пойдет в садик. «Он утонул, но его ремонтируют», — пояснил мальчик.

Путин расспросил юного местного жителя о подготовке к занятиям. На прощание Путин пожелал мальчику, который кашлял, выздоравливать, а также посоветовал не есть много сладкого. Также российский лидер заверил ребенка, что скоро вновь посетит регион и проинспектирует восстановление инфраструктурных объектов.

В Братске Путин проведет совещание о мерах по ликвидации последствий ЧП при участии членов правительства, глав различных ведомств и руководителей муниципалитетов.

Владимир Путин во второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область. Предыдущий раз он приезжал в Братск 29 июня. Тогда он подписал указ о мерах по ликвидации последствий наводнения и распорядился начать выплаты пострадавшим.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек.

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