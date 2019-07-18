Разыскиваемого 24 года россиянина спасли во время наводнения в Иркутской области

В Иркутской области во время наводнения был спасен 72-летний мужчина, который 24 года находился в федеральном розыске за покушение на убийство жены и дочери. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

Он находился среди потерпевших после паводка и при восстановлении документов правоохранительные органы выяснили, что мужчина числится в федеральном розыске уже 24 года. На допросе он рассказал, что все эти годы жил в тайге, занимался охотничьим промыслом.

По данным следствия, в 1995 году мужчина проживал в городе Таштагол Кемеровской области с гражданской женой и ее 6-летней дочерью. Он периодически избивал супругу, и после очередной ссоры она ушла от него. Когда тот пришел к ней мириться, женщина отказалась его простить и тогда он ударил ее ножом несколько раз. После этого мужчина нанес несколько ранений ребенку и себе.

Соседи, услышав крики, вызвали сотрудников правоохранительных органов. Супругов и девочку госпитализировали, но мужчина вскоре сбежал из больницы. Его жена и ее дочь выжили.

На скрывшегося супруга было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.

На допросе мужчина признался, что все эти годы считал жену и дочь погибшими.

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