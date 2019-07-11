В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Из материалов уголовного дела по обвинению сестер Хачатурян в убийстве своего отца выделено отдельное уголовное дело — по факту совершения им преступлений в отношении дочерей. Уголовное дело возбуждено по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера)», — рассказал собеседник редакции.

По данным «Ленты.ру», материалы будут направлены в столичный главк СКР. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность посмертного расследования, посмертного предъявления обвинения и даже посмертного суда — если родственники будут настаивать на этом.

Другой источник «Ленты.ру» подтвердил, что материалы в отношении Хачатуряна М.С. по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей выделены в отдельное производство, но решение о возбуждении уголовного дела по ним пока не принято — проводится доследственная проверка.

Официальным комментарием представителей СКР «Лента.ру» не располагает.

UPD: Позднее Ярослав Пакулин, адвокат одной из сестер Хачатурян, опроверг в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» информацию о возбуждении уголовного дела против отца девушек. «Вопрос о возбуждении дела будет решаться после выяснения позиции родственников», — сказал Пакулин.

Вечером 29 июля 2018 года на лестничной площадке одного из домов на Алтуфьевском шоссе с множественными ножевыми ранениями был найден мертвым 57-летний Михаил Хачатурян. В преступлении были обвинены три его дочери, 17, 18 и 19 лет. Младшая была признана невменяемой, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.

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