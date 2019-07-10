Муж приревновал жену к звонарю и зарезал его мачете

В новозеландском городе Окленд вооруженный мачете муж убил звонаря, с которым якобы изменяла его супруга. Как сообщает Daily Mail, мужчину посадили в тюрьму.

В ноябре 2018 года 45-летний Уэта Вэ (Ueta Vea) нашел переписку жены с церковным служителем Лаулимумом Люаси (Laulimu Liuasi), в которой прослеживался сексуальный подтекст. После этого 62-летний звонарь продолжил общаться с женщиной, и даже организовывал встречу между двумя семьями, чтобы прояснить недомолвки. Жена Вэ и церковнослужитель утверждали, что хранили верность своим супругам.

В январе 2019 года Вэ, будучи пьяным, высказал возлюбленной свои подозрения. На следующий день женщина заявила, что не видит будущего в их отношениях, и попросила мужа съехать. После этого пара появилась на неком торжестве, где, по словам очевидцев, супруг выглядел «замкнутым». Позже он вернулся домой, взял мачете и пролез в католическую церковь, где находился Люаси. Мужчина нанес звонарю ножевые ранения и подождал несколько минут, чтобы убедиться в его смерти.

Затем ревнивый муж пришел к супруге и рассказал об убийстве. Женщина ринулась к Люаси и попыталась сделать ему сердечно-легочную реанимацию, однако церковнослужитель уже был мертв.

Во вторник, 9 июля, суд приговорил Уэта Вэ к пожизненному заключению в тюрьме с правом на условно-досрочное освобождение через 17 лет.

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