Мужчина бросил возлюбленную и остался без языка

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Адайя Лопес Эстеве

Жительница Барселоны якобы откусила язык бывшему молодому человеку во время прощального поцелуя. Об этом сообщает местный новостной портал El Español.

24-летняя Адайя Лопес Эстеве (Adaia López Esteve) познакомилась с 42-летним мужчиной в декабре 2016 года. Спустя два месяца, в феврале следующего года, пара решила расстаться. Вскоре они помирились и пробыли в отношениях еще четыре месяца. Уроженец Каталонии, пожелавший сохранить анонимность, признался, что «устал от перепадов в настроении Эстеве» и предложил ей разойтись.

По его словам, женщина в порыве гнева тут же выбежала из квартиры, но спустя время вернулась и извинилась. Эстеве обняла своего бойфренда и попросила о прощальном поцелуе. В этот момент испанка откусила пострадавшему язык и выплюнула его на пол. Сосед услышал крики мужчины и оперативно вызвал скорую.

Через несколько дней Эстеве арестовали. Против нее возбудили дело и вызвали в суд. Адвокат жертвы требует, чтобы подсудимую посадили в тюрьму на восемь лет. Женщина отрицает свою вину.

Ранее в июне сообщалось, что в Великобритании ревнивая невеста бросила бокал вина в лицо возлюбленному и пошла под суд. Пара начала ссориться из-за общения молодого человека с другими женщинами. Судья назначил британке 180 часов неоплачиваемых исправительных работ.

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