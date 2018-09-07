Британка отомстила бывшему и жестоко отравила его аквариумных рыбок

Британка Серена Рейнольдсон (Serena Reynoldson) отомстила бывшему партнеру, жестоко убив его аквариумных рыбок. Об этом сообщает The Telegraph.

35-летняя женщина записала видео, посвященное Джону Фитцпатрику, в котором она медленно и мучительно убивает рыбок, наливая в аквариум литр отбеливателя. Кадры, опубликованные The Sun, показывают, как после попадания отравы в емкость аквариумные рыбки начинают метаться из стороны сторону, а затем погибают. В это время Серена приговаривает «Умри, умри, умри, умри!» и угрожает Джону, что доберется до его домашней змеи.

Получив видеозапись, бывший партнер британки подал на нее в суд, заодно показав съемку защитникам животных, которые впоследствии выступили на стороне обвинения. Серену приговорили к 18 неделям в тюрьме, 15 дням обязательных работ, штрафу 415 фунтов (37 тысяч рублей) за моральный ущерб и судебные расходы Фитцпатрику. Также женщине запретили пожизненно заводить аквариумных рыб. На суде Рейнольдсон утверждала, что была под воздействием высокого уровня стресса и тревожности, а рыбок любили четверо ее детей.

«Уровень содержания отбеливателя, смертельный для рыб — один миллилитр отбеливателя на 50 литров воды. А здесь видно, что отбеливателя добавлено больше литра. Для рыб это означало ужасные мучения, они страдали перед своей смертью», — пояснил прокурор Саймон Уайт (Simon White).

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