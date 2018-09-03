Продавец приклеил рыбам глаза и поплатился

В Кувейте закрыли рыбный магазин за мошенничество. Как сообщает Twitter-аккаунт издания Al Bayan, продавец приклеивал пластиковые глаза на рыб, чтобы они казались свежими.

По данным издания Al Arabiya, обман вскрылся, когда покупательница начала мыть рыбу, и приклеенный глаз отвалился. Она поделилась снимками в социальных сетях, где они обрели вирусную популярность. На них обратило внимание и министерство торговли, его представители связались с женщиной, а затем закрыли рыбный магазин.

Как сообщается, продавец знал, что покупатели определяют свежесть рыбы по цвету глаз, и скрывал пожелтевшую радужную оболочку под наклейкой.

Пользователи Twitter со всего мира посмеялись над незадачливым продавцом и назвали метод неубедительным. Канадка с ником Elodie Mainze добавила, что «это очень плохой метод продаж, но гомерически смешной», и выразила сомнение, что покупатели могли это не заметить.

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