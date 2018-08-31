Из магазина обуви украли только правые ботинки

Вор, забравшийся в магазин обуви в американском городе Роанок, штат Вирджиния, унес только ботинки на правую ногу. Об этом сообщает местное издание The Roanoke Times.

Кража произошла ночью. Камера видеонаблюдения сняла, как неизвестный в перчатках и натянутом на лицо капюшоне хватает кеды с прилавка и полок. Вор не заметил, что в торговом зале лежала только обувь на правую ногу, а левые ботинки остались в подсобке.

По словам Роба Уикема (Rob Wickham), которому принадлежит магазин, если у злоумышленника нет двух правых ног, его добыча бесполезна. «Рисковал своей свободой практически ни за что», — добавил он.

Обувной магазин обокрали второй раз за лето. 20 июля туда проникла пара воров, которые допустили ту же ошибку. После двух краж Уикем недосчитался 14 правых ботинок и только одного левого.

Одного из злоумышленников, которые забрались в магазин в июле, уже поймали. Им оказался 17-летний подросток из того же города. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении и крупной краже.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!