Правую кроссовку Джастина Бибера выставили на аукцион за 5000 евро

На онлайновый аукцион eBay выставили кроссовку, которую канадский певец Джастин Бибер швырнул зрителям во время недавнего концерта. Об этом сообщает BBC News.

Продавец объясняет свое решение тем, что он не относится к числу истинных поклонников Бибера. «Было бы нечестно оставить ее себе», — написал он на eBay. Часть выручки будет пожертвована на благотворительные цели.

Начальная цена кроссовки Бибера на eBay составляла пять тысяч евро (около 441 тысячи рублей). 29 июня один из пользователей eBay предложил за лот на тысячу евро больше, затем цена выросла еще на 550 евро. Торги будут продолжаться до 4 июля.

25 июня Бибер выступал в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Во время концерта он снял правый ботинок и кинул его в зрительный зал. Отмечается, что на певце были кроссовки Yeezy Boost 350 V2, созданные американским рэпером Канье Уэстом и выпущенные фирмой adidas в ограниченном количестве.

Судьбу левой кроссовки, которая после концерта осталась у Бибера, освещает специальный канал Instagram, появившийся 26 июня.

A post shared by The Left Yeezy & I (@theleftyeezy) on Jun 26, 2017 at 11:50am PDT

В апреле сообщалось, что Джастину Биберу сделали украшения для зубов из золота и сапфиров.