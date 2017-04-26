Телохранителя Джастина Бибера обвинили в ненависти к евреям

Бывшие соседи канадского певца Джастина Бибера утверждают, что телохранитель музыканта угрожал им физической расправой, допуская при этом антисемитские высказывания, сообщает портал TMZ в среду, 26 апреля.

Джеффри и Сюзан Шварц, ранее обвинявшие Бибера в том, что два года назад исполнитель «терроризировал их семью шумными вечеринками» и закидал их дом яйцами, подали новый иск, связанный с действиями его охранника.

Адвокаты бывших соседей Бибера утверждают, что телохранитель певца совершил преступление на почве расовой ненависти.

В 2014 году окружной суд Лос-Анджелеса приговорил Бибера к двум годам лишения свободы условно, а также к штрафу размером в 80 тысяч долларов за то, что исполнитель забросал дом Шварцев яйцами.

23-летний Бибер начал музыкальную карьеру в 2008 году. В его дискографии четыре студийных альбома. Его последняя пластинка, Purpose, установила рекорд по количеству песен, одновременно находящихся в горячей сотне журнала Billboard (17 композиций).