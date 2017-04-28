Джастину Биберу сделали украшения для зубов из золота и сапфиров

Канадский певец Джастин Бибер заказал драгоценные украшения для зубов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает издание TMZ.

Изделие, покрывающее шесть передних зубов на каждой челюсти, выполнено из розового золота и розовых сапфиров. Суммарный вес камней составляет шесть каратов. Стоимость украшения оценивается в 15 тысяч долларов.

Мастер из лос-анджелесской ювелирной фирмы Gold Teeth God работал над заказом Бибера около пяти дней. Когда украшения были готовы, компания опубликовала в Instagram их фотографию.

@justinbieber 6x6 rose gold with light pink sapphires 🌊🦈🌊🦈🌊🦈🌊🦈✨✨✨🔥 A post shared by GoldTeethGod 🙌🙌💷💶 (@goldteethgod) on Apr 27, 2017 at 5:02pm PDT

Мода на драгоценные украшения для зубов появилась в среде американских исполнителей хип-хоп около тридцати лет назад. Среди прочих их носили такие знаменитости, как Канье Уэст, Рианна и Кара Делевинь.

В декабре сообщалось, что Бибера, надевшего шубу для прогулки по Лос-Анджелесу в теплую погоду, сравнили с Чубаккой из киносаги «Звездные войны».