Джастин Бибер показал свое влюбленное лицо

Канадский певец Джастин Бибер опубликовал в своем аккаунте в Twitter селфи, указав в подписи, что именно с таким выражением лица признается в любви . Об этом пишет Mashable.

В декабре 2016 года стало известно, что Бибер прекратил использование соцсети Instagram, объяснив это тем, что она предназначена для дьявола. «Нас посылают в ад, и мы оказываемся заперты на сервере Instagram», — сказал он.

После этого артист продолжил публикации в Twitter, а также начал загружать на свою страницу автопортреты. Последнее селфи Бибера набрало более 278 тысяч лайков.

Также в декабре 2016-го сообщалось, что некоммерческая организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) обрушилась с критикой на Бибера за то, что тот появился на публике в шубе из настоящего меха. «Он ведет себя, как нарциссичный незрелый позер», — заявила представительница организации Мойра Колли.