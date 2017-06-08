В сети влюбились в случайно попавшего на видео охранника Джастина Бибера

Поклонницы Джастина Бибера переключили свое внимание на его охранника, который попал в объектив камеры на концерте американского исполнителя. Девушки признаются в любви новому фавориту в Twitter.

Одна из фанаток опубликовала в микроблоге ролик с концерта, на котором Бибер поет на сцене. Однако внимание девушки привлек оказавшийся в кадре секьюрити. «Я даже не заметила, как на видео попал жгучий охранник», — написала девушка.

Как оказалось, молодой человек приковал внимание не одной посетительницы концерта. «Twitter, делай свое дело», — написала другая его почитательница.

Посты быстро стали вирусными. Девушки оперативно разыскали молодого охранника звезды в Instagram. Выяснилось, что его зовут Бой Рулеш. Некоторые шутили, что свежеиспеченные поклонницы Рулеша сработали быстрее ФБР.

♚♛♜♝♞ A post shared by boy (@boyroeles) on May 29, 2017 at 3:25am PDT

К несчастью фанаток, оказалось, что у Боя есть близкая подруга, фотографии с которой он регулярно публикует в Instagram.

Eigenlijk zijn we morgen een jaar samen.. maar vandaag is net zo bijzonder als morgen.. want elke dag dat ik samen met jou ben is weer een cadeautje😊 je maakt me gelukkig ukkie😉❤ A post shared by boy (@boyroeles) on May 1, 2017 at 2:48am PDT

Пользователи отметили, что молодой человек должен сказать им спасибо за то, что его страницу в Instagram сделали популярной.