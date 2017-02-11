Гордон Рамзи поиздевался над кулинарными талантами своих фанатов

Британский шеф-повар Гордон Рамзи, известный по «Адской кухне» и другим кулинарным телешоу, раскритиковал еду, которую его поклонники предложили ему оценить в Twitter.

Фанаты Рамзи обратились к нему в надежде на то, что он оценит их кулинарные таланты. Однако повар не стал деликатничать и прямо высказал, что он думает по поводу приготовленной пищи.

«Что ты скажешь о моем первом опыте готовки?»

«Кто украл вашу спаржу? Нет слов».

«Сколько из десяти ты бы дал поджаренному мной?»

«Причиняет боль».

Пользователи присылали Рамзи и другие произведения кулинарии собственного приготовления, однако повар вовсе не стал их комментировать.

Рамзи — ведущий нескольких рейтинговых передач о кулинарии. Мировую известность он получил благодаря реалити-шоу «Адская кухня». В настоящее время он ведет еще несколько шоу. Повару также принадлежит лондонский ресторан Restaurant Gordon Ramsay, который имеет три звезды Мишлен.