Россиянин продаст кота-экстрасенса за пять миллионов рублей

На сайте Avito появилось объявление о продаже кота британской породы, который якобы является экстрасенсом. За необычное животное продавец из Кемерова просит пять миллионов рублей.

В объявлении отмечается, что кот видит «привидения и духов», а также определяет наличие в квартире «злых или добрых сил». Кроме того, по заверению нынешнего владельца, зверь поможет опытным экстрасенсам общаться с потусторонним миром.

Как рассказал хозяин животного изданию «Сибдепо», коту четыре года. Расстаться с ним владелец решил из-за того, что в квартире, где он живет с семьей, для кота мало места, и ему приходиться обитать на даче.

По словам мужчины, экстрасенсорные способности у кота обнаружили, когда семья собиралась приобрести дом. «Хотели купить дом, по традиции решили кота первым запустить. А он не пошел ни в какую. Потом у соседей поинтересовались, они рассказали, что там бабушка жила нехорошая. Он это все, видимо, почувствовал и предостерег нас таким образом», — пояснил владелец.

Он также отметил, что столь высокую цену запросил для привлечения внимания потенциальных покупателей, однако добавил, что не станет возражать, если кто-то действительно решит отдать за кота такую сумму.

В январе прошлого года стало известно, что житель Амурской области решил продать за пять миллионов кота, который якобы умел общаться с астральными сущностями и лечить все болезни. По данным «Амур.инфо», животное приобрела женщина-экстрасенс.

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