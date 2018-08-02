Кот-наркокурьер попытался доставить наркотики зэкам и стал вещдоком

В городе Новомосковске (Тульская область) злоумышленники попытались использовать кота в качестве курьера для доставки в исправительную колонию №6 (ИК-6) наркотических веществ. Об этом в четверг, 2 августа, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы регионального управления ФСИН подполковник внутренней службы Маргарита Римар.

«Недавно из ИК-6 освободился заключенный и забрал с собой кота, жившего на территории исправительного учреждения. Вскоре на него вышли злоумышленники и обратились с просьбой приобрести животное. Они хотели воспользоваться способностью котов возвращаться домой для пересылки в ИК-6 наркотических веществ», — рассказала она.

По словам представителя УФСИН, двое злоумышленников изготовили самодельный ошейник, в который поместили запрещенные вещества — гашиш (5,79 грамма) и амфетамин (1,76 грамма). Однако их вместе с животным в ошейнике задержали неподалеку от колонии.

«В настоящее время кот, имеющий статус вещдока, находится в одном из приютов Тульской области. Не исключено, что в будущем его заберут к себе сотрудники ИК-6», — отметила Римар.

28 мая сообщалось, что житель Окуловского района Новгородской области, задолжавший по алиментам более 800 тысяч рублей, попытался спрятаться в квартире от судебных приставов, однако его выдал собственный кот.

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