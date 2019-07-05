Россиянин зарезал родителей с братом и покаялся полиции

25-летний житель Кугарчинского района Башкирии задержан по подозрению в тройном убийстве — отца, матери и брата. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, 5 июля в частном доме разгорелся конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил ножом старшего брата, затем нанес множественные ранения 53-летней матери. 59-летний отец попытался скрыться от сына, однако тот настиг его на территории соседнего участка и также неоднократно ударил ножом.

Пострадавшие погибли на месте от ножевых ранений. Затем мужчина направился в отдел полиции, где и рассказал о произошедшем. В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На данный момент мотив преступления неизвестен.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ. В отношении 25-летнего мужчины планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы.

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