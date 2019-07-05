Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа

Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщается на сайте суда.

Обвиняемая — инвалид II группы: она может передвигаться лишь с протезами ног. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 108 УК РФ («Убийство при превышении мер самообороны») и приговорил к 1,5 года ограничения свободы.

Как установили следствие и суд, женщина подвергалась насилию со стороны супруга. 7 января он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно, оскорблял и унижал супругу и избивал их ребенка. Обвиняемая дважды вызвала полицию, чтобы утихомирить дебошира.

Однако когда сотрудники правоохранительных органов ушли, муж вновь напал на свою жену и ребенка. Защищаясь, та нанесла ему два удара ножом, но это не остановило потерпевшего. Тогда обвиняемая стала бить его ножом до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни.

«Являясь инвалидом, [обвиняемая] была лишена возможности уклониться от нападения. Действия [обвиняемой] были обусловлены защитой. Указанное свидетельствовало о том, что [обвиняемая] превысила пределы необходимой обороны», — говорится в сообщении суда. В настоящее время приговор в отношении нее вступил в законную силу.

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