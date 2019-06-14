Сын бывшего вратаря сборной России по хоккею рассказал об убийстве матери

Младший сын российского хоккеиста Максима Соколова, задержанный по подозрению в убийстве матери и ранении брата, рассказал свою версию произошедшего. Об этом в пятницу, 14 июня, источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской правде».

По его словам, на допросах 15-летний подросток путался в показаниях и сообщал противоречивую информацию, а свою вину признал лишь частично.

Изначально он рассказал, что его брат Максим пришел к нему с ножом и сказал, будто собирается убить его, на что Соколов-младший ответил: «За что? Я же тебя люблю». Затем подростку пришлось отбиваться от нападавшего и бежать к соседям.

Также он заявил, что старший брат планировал совершить ритуальное убийство.

Следователи пока не исключают и вторую рассказанную версию о том, что старший сын Соколова напал с ножом на мать и попытался покончить с собой, но не смог. Увидев погибшую, 15-летний подросток решил в отместку добить брата ударом ножа в сердце, однако тот выжил и был доставлен в больницу.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, недавно он пришел в сознание, хотя все еще находится в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи решают вопрос о том, когда следователям можно будет с пообщаться с молодым человеком.

Младшего сына хоккеиста Максима Соколова, бывшего вратаря сборной России, задержали 14 июня.

13 июня младший сын Соколовых прибежал к соседям с просьбой о помощи, сообщив, что его старший брат Максим напал с ножом на мать. На месте они нашли погибшую с перерезанным горлом. Рядом с ней находился истекающий кровью ее сын Максим, которого в дальнейшем госпитализировали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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