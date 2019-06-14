Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве матери и ранении брата

15-летнего младшего сына российского хоккеиста Максима Соколова задержали сотрудники управления Следственного комитета России (СКР): подростка заподозрили в убийстве матери и тяжелом ранении старшего брата. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает Telegram-канал Baza.
Как отмечается в сообщении, подозреваемый отказывается признавать вину. Подросток настаивает, что он сбежал из дома после того, как его старший 18-летний брат Максим напал на семью с ножом. Однако следователей смутило то, что когда подросток вместе с соседом вернулся в дом, то бросился с ножом на истекающего кровью Максима.
Следствие считает, что подозреваемый таким образом пытался добить выжившего свидетеля его преступления. Мотивы подростка пока неизвестны.
Накануне сообщалось, что, по первоначальным данным, на семью напал не 15-летний подросток, а его старший брат Максим. 13 июня младший сын Соколовых прибежал к соседям с просьбой о помощи, сообщив, что его брат якобы пошел с ножом на мать. На месте они нашли погибшую с перерезанным горлом.
Рядом с ней находился истекающий кровью Максим, на которого его младший брат бросился в состоянии аффекта. В дальнейшем Максим был госпитализирован. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.
Максим Соколов играл за команды СКА, «Авангард» Омской области, а также за сборную России. Спортсмен является участником Олимпийских игр в Турине, призером чемпионатов мира, чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов. Максим Соколов-младший — вратарь хоккейного клуба «СКА-1946».