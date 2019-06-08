В Москве мастера спорта по греко-римской борьбе избили и утопили в пруду

В Москве трое мужчин избили и утопили в пруду мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на Южнобутовской улице. Конфликт разгорелся из-за того, что Чуваев заступился за беременную женщину, по отношению к которой компания вела себя заносчиво.

В итоге молодые люди начали наносить мужчине удары руками и ногами, пока он не упал в пруд, а затем продолжили избивать, пока тот не ушел под воду и не скончался. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

31 мая сообщалось, что трое неизвестных под видом сотрудников полиции похитили чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля ради выкупа. Его удерживали силой, пока он не подписал документы о переводе 12 миллионов рублей на счета третьих лиц.

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