Российского чемпиона по MMA арестовали за нападение на полицейских

Чемпион Европы 2013 года по смешанным единоборствам (ММА) Михаил Газаев арестован по обвинению в нападении на сотрудников ДПС в Северной Осетии и хищении табельного оружия. Об этом в четверг, 16 мая, источник в правоохранительных органах республики сообщил ТАСС.

По данным агентства, Газаев оказался в числе людей, напавших на полицейских 15 мая. Он заключен под стражу за применение насилия в отношении представителя власти, хищение оружия и боеприпасов, а также их незаконный оборот.

Уточняется, что второй задержанный также заключен под стражу, третий помещен под домашний арест.

Об инциденте стало известно 15 мая. По версии следствия, в Ардонском районе в ходе несения службы сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2109 и потребовали у водителя предъявить документы, но тот отказался. Затем на место подъехала группа молодых людей и начала избивать сотрудников. В результате полицейский потерял сознание, и его коллега попытался применить табельное оружие, однако один из нападавших выхватил пистолет, после чего молодые люди скрылись.

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