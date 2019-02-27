Дагестанского бойца MMA застрелили в шашлычной

В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве дагестанского бойца смешанных единоборств из клуба Fightmafia MMA Ахмеда Гасанова. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

Тело 30-летнего спортсмена с огнестрельными ранениями в области головы, туловища и конечностей было обнаружено возле одного из кафе города Тейково.

Как уточняет информационный портал «Иваново37», мужчина ввязался в конфликт, разгоревшийся в шашлычной. Его оппонент достал оружие и произвел в Гасанова несколько выстрелов, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По данным следственного управления, сотрудники правоохранительных органов задержали в съемной квартире в Октябрьском районе областного центра подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 33-летний местный житель, у которого изъяли охотничье ружье 12-го калибра. В настоящее время установлено, что оружие на законных основаниях принадлежало знакомому подозреваемого.

20 декабря 2018 года сообщалось, что Хабаровский краевой суд приговорил Анара Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима за убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. В результате драки с оппонентом спортсмен получил смертельные травмы, от которых скончался в реанимации.

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